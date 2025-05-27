Аэропорт Саратова снова заработал

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратов (Гагарин) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Примерно в 4:32 (мск) 27 апреля были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова.

Примерно в 01:30 (мск) 27 мая временные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

25 и 26 мая из-за временных ограничений, действовавших в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, 32 самолета перенаправили на запасные аэродромы. Как сообщил представитель Росавиации, несмотря на задержки, обстановка в воздушных гаванях оставалась спокойной, массового скопления пассажиров не наблюдалось. Он добавил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится под особым контролем Минтранса и Росавиации.

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