На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Саратова снова заработал

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратов (Гагарин) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Примерно в 4:32 (мск) 27 апреля были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова.

Примерно в 01:30 (мск) 27 мая временные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

25 и 26 мая из-за временных ограничений, действовавших в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, 32 самолета перенаправили на запасные аэродромы. Как сообщил представитель Росавиации, несмотря на задержки, обстановка в воздушных гаванях оставалась спокойной, массового скопления пассажиров не наблюдалось. Он добавил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится под особым контролем Минтранса и Росавиации.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами