Временные ограничения ввели еще в трех российских аэропортах

В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В сообщении указывается, что ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов».

Примерно в 01:30 (мск) 27 мая временные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

26 мая сообщалось, что в аэропортах Жуковский и калужском Грабцево были сняты временные ограничения на полеты.

В тот же день турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах.

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

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