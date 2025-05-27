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Аэропорт Калуги временно прекратил работу

Росавиация: в аэропорту Калуги временно прекращен прием и выпуск воздушных судов
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге введены временные ограничения на работу международного аэропорта Грабцево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.

26 мая сообщалось, что в аэропортах Жуковский и калужском Грабцево были сняты временные ограничения на полеты.

В тот же день турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах.

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

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