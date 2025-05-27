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Блогер Митрошина не имеет задолженности перед ФНС

Блогер Митрошина не имеет задолженности перед налоговыми органами
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Максим Блинов/РИА Новости

Обвиняемая в отмывании денег блогер Александра Митрошина не имеет задолженности перед налоговыми органами. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, Митрошина в настоящее время не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой по ее идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН).

23 апреля Чертановский районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Митрошиной.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя будет общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по уголовному делу, связанному с отмыванием крупных денежных средств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.

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