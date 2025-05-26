Социолог заявил о готовности украинцев к компромиссу с Россией

Около 60% граждан Украины поддерживают идею поиска компромисса с Россией. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — сказал эксперт.

Антипович добавил, что идею продолжения боевых действий «до победного конца» поддерживают только 10% украинцев. По словам социолога, вера населения в возможность заключения каких-либо соглашений выросла после вмешательства Европы и США в переговорный процесс.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

23 мая агентство Bloomberg сообщило, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в конце мая. Однако, по данным журналистов, сроки зависят от готовности Москвы принять Ватикан в качестве посредника.

Ранее Прилепин призвал передать России украинцев с пророссийской позицией.