Прилепин: на Украине возбуждено около 180 тыс. уголовных дел за поддержку России

Около 180 000 уголовных дел возбуждено на Украине за выражение пророссийскую позиции и содействие Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин.

«Русские люди, словом и делом поддержавшие Родину перед лицом репрессивного украинского государства, должны быть спасены», — выразил свое мнение Прилепин.

Он добавил, что его штаб два года боролся за передачу России пророссийских политических заключенных в рамках обмена пленными. Работу по возвращению с Украины гражданских пленных в штабе Прилепина курирует депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.

23 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в рамках российско-украинских договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украины получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Масштабный обмен пленными между Россией и Украину будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее России выдали соратника Виктора Медведчука в рамках обмена пленными.