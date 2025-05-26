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В Белгородской области восстановили подачу электроэнергии в 13 населенных пунктах

Гладков: электроснабжение в 13 селах Грайворонского округа восстановлено
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Depositphotos

Электроснабжение в 13 населенных пунктах Грайворонского городского округа полностью восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Рано утром 26 мая глава региона заявил, что в Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

Губернатор отметил, что энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после согласования с министерством обороны Российской Федерации.

Вечером 25 мая Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Позже в Белгородской области организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. Пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд №392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.

В понедельник утром железнодорожное движение было восстановлено. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком движения.

Ранее Гладков заявил, что глава Грайворонского округа Бондарев покидает свой пост.

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