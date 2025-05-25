В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда

В Белгородской области организовали работу оперативного штаба после подрыва поезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги.

«На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы, схода подвижного состава и пострадавших нет. Пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд №392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

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