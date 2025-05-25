На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сформировали оперштаб после подрыва поезда

РИА Новости: в Белгородской области заработал оперштаб после подрыва поезда
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области организовали работу оперативного штаба после подрыва поезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги.

«На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы, схода подвижного состава и пострадавших нет. Пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд №392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства, пострадал замгубернатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами