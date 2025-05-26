Глава одного из округов Белгородской области решил покинуть пост

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев решил покинуть занимаемую должность. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Какие-либо подробности, включая причины отставки чиновника, в заявлении не приводятся.

21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уволил своего заместителя Александра Нестеренко. Он отвечал за строительство на территории региона.

Причиной послужило отсутствие результатов в строительной сфере. По словам Кондратьева, больше половины из 149 строящихся в Краснодарском крае объектов возводятся со значительным отставанием от графика. В том числе речь идет о школах, детских садах и поликлиниках.

19 мая временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов заявил о назначении Владимира Жилинкова главой Кореневского района. Последний в период с 2019 по 2024 годы руководил соседним Советским районом, а позже по собственному желанию покинул пост и вступил в добровольческое формирование «Барс-Курск».

Ранее в Кургане, где с 2023 года не было мэра, избрали нового главу города.