В Белгородской области 13 сел остались без света из-за аварии

Гладков: в Грайворонском округе более десяти сел остались без электричества

В Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате отключения без света остались 13 сел округа.

Губернатор отметил, что энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после согласования с министерством обороны Российской Федерации.

Накануне Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Позже в Белгородской области организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд №392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.

Ранее стало известно о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.