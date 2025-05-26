В Белгородской области восстановилось железнодорожное движение после взрывов

В Белгородской области открылось движение поездов на участке ж/д после взрыва

Движение поездов на участке железной дороги в Белгородской области, где вечером 26 мая произошел взрыв, открыто. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Отмечается, что в настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком движения.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Утром 26 мая Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе в аварийном порядке отключилась электроэнергия. В результате отключения без света остались 13 сел округа.

Ранее стало известно о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.