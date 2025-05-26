Назначен исполняющий обязанности главы белгородского Грайворонского округа

Дмитрий Панков будет исполнять обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Александрович Панков после соблюдения всех юридических процедур», — написал он.

26 мая Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает пост, который он занимал с марта 2017 года.

Причины отставки Бондарева губернатор не уточнил.

В понедельник также стало известно, что свой пост покидает глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства сообщил, что Новиков подписал контракт с добровольческим отрядом «Барс-Курск» на полгода.

Ранее мэр Курска объявил об уходе с должности.