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Глава одного из районов Курской области ушел в добровольческий отряд

Хинштейн: глава Конышевского района покинул пост и вступил в отряд «Барс-Курск»
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Кирилл Брага/РИА Новости

Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул пост и вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона, передает РИА Новости.

Хинштейн рассказал, что у Новикова последний день на этой должности. Он подписал контракт с «Барс-Курск» на полгода.

Исполняющего обязанности главы Конышевского района определят в ближайшее время.

21 апреля врио вице-губернатора Курской области Константин Поляков сообщил об уходе в отставку по собственному желанию. Он объяснил это «переходом на новое место работы».

Осенью 2024 года Поляков заявил, что заключил контракт с местным добровольческим отрядом.

19 мая стало известно, что руководителем Кореневского района Курской области назначили Владимира Жилинкова, ранее служившего в «Барс-Курск».

Ранее мэр Курска объявил об уходе с должности.

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