Глава одного из районов Курской области ушел в добровольческий отряд

Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул пост и вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона, передает РИА Новости.
Хинштейн рассказал, что у Новикова последний день на этой должности. Он подписал контракт с «Барс-Курск» на полгода.
Исполняющего обязанности главы Конышевского района определят в ближайшее время.
21 апреля врио вице-губернатора Курской области Константин Поляков сообщил об уходе в отставку по собственному желанию. Он объяснил это «переходом на новое место работы».
Осенью 2024 года Поляков заявил, что заключил контракт с местным добровольческим отрядом.
19 мая стало известно, что руководителем Кореневского района Курской области назначили Владимира Жилинкова, ранее служившего в «Барс-Курск».
Ранее мэр Курска объявил об уходе с должности.