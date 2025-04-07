Хинштейн «отговаривал»: мэр Курска объявил об уходе с должности

Мэр Курска Игорь Куцак уйдет с должности по собственному желанию. Как объяснил он сам, у него накопилось слишком много семейных проблем, требующих внимания. Врио губернатора области Александр Хинштейн во время заседания правительства признался, что уговаривал Куцака остаться, однако градоначальник твердо решил покинуть пост. Что известно о курском главе и его отставке — в материале «Газеты.Ru».

На заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что просил мэра Курска Игоря Куцака не покидать должность .

«Хочу проинформировать всех о том, что Игорь Вячеславович Куцак высказал желание по собственному желанию покинуть занимаемую должность. Не скрою: мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, отговаривал от принятия такого решения, но мотивы, резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, очевидно, здесь ему сделать это не позволили», — объяснил Хинштейн.

По его словам, на этой неделе состоится заседание городского собрания курских депутатов. В соответствии с уставом они должны будут рассмотреть заявление Игоря Куцака об отставке, а также назначить временно исполняющего обязанности главы Курска .

Далее слово взял сам Игорь Куцак. Начал с отчета о проделанной работе, рассказал о присвоении званий «Почетный гражданин Курска» ветеранам Великой Отечественной войны, затронул другие сферы городской жизни. После высказался об отставке.

«Александр Евсеевич (Хинштейн. — «Газета.Ru»), в продолжение вами сказанного: действительно, мы с вами обсуждали, принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности. Поэтому, Александр Евсеевич, хочу поблагодарить вас за понимание, уверен, что на внеочередном заседании курского городского собрания депутаты также поддержат принятое решение», — подчеркнул уходящий в отставку мэр.

Он поблагодарил коллег за совместную работу.

«Рассчитываю на то, что смена власти в городе не приведет к каким-то сбоям в его работе, и люди на себе как минимум ухудшения какого-то не почувствуют. Вам спасибо», — ответил Хинштейн.

Куцак пообещал приложить все усилия для обеспечения работы курской администрации в переходный период.

Что известно об Игоре Куцаке

Уходящий в отставку градоначальник родился 25 августа 1984 года в Курске. Куцак окончил Курский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». До работы мэром занимал должность председателя комитета по управлению имуществом Курской области. Главой городской администрации его утвердили 3 февраля 2022 года.

В декабре прошлого года Куцак рассказывал РБК, что мэр должен обладать довольно большим набором профессиональных компетенций.

«Наверное, на первый план выходят все-таки человеческие качества. Внимание, причем, к мелочам, потому что из мелочей складываются достаточно серьезные и весомые вещи. Внимание к людям, умение слышать людей, умение их понимать, переживать вместе с ними те проблемы, которые у них есть», — подчеркнул он.

Куцак добавил, что ориентируется сам и ориентирует на такой подход своих коллег: «учиться, учиться и еще раз учиться».

«Тебе кажется, что ты обладаешь необходимыми компетенциями и навыками, но пройдет время, и того багажа опыта и знаний, который у тебя был, станет не хватать для выполнения поставленных задач. Поэтому важно постоянно совершенствоваться и набираться опыта, знаний», — объяснил мэр Курска.

«Приходилось несладко»

Доктор политических наук Владимир Слатинов оценивая ситуацию, выразил мнение, что именно Хинштейн «добился отставки Куцака» . По его словам, уход мэра с должности был ожидаемым, так как в последнее время между ним и врио губернатора «искрило все больше». Политолог подчеркнул, что по темпераменту Хинштейн явно превосходит бывшего губернатора Романа Старовойта.

«Так что Игорю Куцаку приходилось совсем несладко... «Накат» на мэра с его последующей отставкой решает две важнейшие задачи – демонстрирует наиболее многочисленной и взыскательной части избирателей в лице жителей Курска намерение врио руководителя области навести в городе порядок, и позволяет ему «овладеть» столицей региона, поставив на руководство своего человека. Будет это кто-то из местных или Курск повторит судьбу Белгорода с мэром-«варягом» — неясно», — объяснил Слатинов.

В конце марта Хинштейн раскритиковал Куцака за невывезенный с курского пустыря мусор. Мэр отметил, что к следующему субботнику все «доработают».

«А почему сразу нельзя вывозить мусор? Вы что два раза приходите на одно и тоже место? <…> Вы собрали то, что год не собирали, не наводили здесь порядок. Если вы пришли, вы должны убрать полностью», — заявил тогда врио губернатора.

В тот же день Хинштейн обратил внимание Куцака на собранные мешки с мусором и спиленный сухостой, оставшиеся после субботника в парке «Соловьиная роща».

«Все мешки надо увезти, это для людей оскорбительно. Мне бы было обидно, я бы думал, зачем я буду убирать, если это стоит неделю», — в очередной раз раскритиковал работу мэрии Хинштейн.