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В Ленобласти предъявили обвинения подозреваемому в поджоге волонтерского штаба

СК: подозреваемый в поджоге волонтерского штаба в Ленобласти обвиняется в теракте
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Татьяна Догадина/VK

Следственный комитет России предъявил обвинения 40-летнему мужчине, подозреваемому в поджоге склада волонтерского штаба в городе Подпорожье в Ленинградской области. Об этом сообщили
в пресс-службе регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что подозреваемый обвиняется в совершении теракта. По данным следствия, мужчина незаконно проник в здание штаба, после чего совершил поджог. В результате помещения здания и находившаяся в них гуманитарная помощь были уничтожены, отметили в ведомстве.

«Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздним вечером 24 мая. Огонь повредил медикаменты для отправки на фронт, обмундирование, которое волонтеры собрали для военных, а также технику и посылки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области.

26 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге склада волонтерского штаба в городе Подпорожье. Его доставили в следственные органы.

Ранее россиянин избил женщину-волонтера и ее племянницу, готовивших гумпомощь для зоны СВО.

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