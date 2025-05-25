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«Выгорело практически все»: в Ленобласти подожгли склад волонтерского штаба

В Ленобласти местный житель поджег склад гумпомощи для участников СВО
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Татьяна Догадина/VK

В городе Подпорожье Ленинградской области из-за поджога накануне загорелся склад волонтерского штаба. Об этом сообщает в Telegram-канале местная администрация.

Там рассказали, что огонь повредил медикаменты, обмундирование, которое волонтеры собрали для военных, а также технику и посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области. Поджигатель был задержан.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что злоумышленником оказался местный житель.

«В штабе выгорело практически все, а иконы остались не тронутыми», — отметила она.

В январе в Ленобласти арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи. Они действовали по указанию украинских спецслужб и должны были получить денежное вознаграждение за диверсии.

Ранее в Брянске сослуживец выстрелил в срочника, охраняющего военный склад.

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