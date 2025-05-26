В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге волонтерского штаба

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге склада волонтерского штаба в городе Подпорожье. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что из-за случившегося была уничтожена не только гумпомощь, но и имущество волонтерской организации. После поджога правоохранители задержали 40-летнего местного жителя. Его доставили в следственные органы.

Поздним вечером в субботу, 24 мая, в Подпорожье загорелся склад волонтерского штаба. Огонь повредил медикаменты для отправки на фронт, обмундирование, которое волонтеры собрали для военных, а также технику и посылки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области.

Руководитель волонтерской организации Татьяна Догадина на своей странице в соцсети рассказала, что в результате поджога в штабе выгорело практически все, но иконы остались нетронутыми. Она пообещала сделать выводы из случившегося и двигаться дальше.

Ранее россиянин избил женщину-волонтера и ее племянницу, готовивших гумпомощь для зоны СВО.