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Над Россией за ночь уничтожили более 90 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над Россией сбили 96 украинских беспилотников
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотников (31) сбили в Брянской области. Также 16 дронов уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Курской, девять — над Тульской, восемь — над Орловской, шесть — в Московском регионе, пять — над Калужской областью, четыре — над Ивановской, по два — над Рязанской и Владимирской областями и по одному — над Ярославской областью и в Республике Татарстан.

В Минобороны добавили, что всего за период с 10:00 25 мая до 8:00 26 мая над территорией России уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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