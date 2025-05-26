В Тульской области произошло более десяти взрывов на фоне атаки дронов

Беспилотные летательные аппараты продолжают предпринимать попытки атаковать объекты на территории Тульской области, в регионе произошло более десяти взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«На окраинах Тулы было слышно уже более десятка взрывов. После этого жители ряда районов начали жаловаться на перебои с электричеством», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:41 по московскому времени.

Кроме того, взрывы и звуки пролета БПЛА слышат жители городов Алексин и Новомосковск, добавил SHOT. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого в аэропортах Домодедово, Жуковский и Череповец после полуночи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.