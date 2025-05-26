На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву

Еще два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:37 по московскому времени.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА организована работа специалистов экстренных служб, добавил Собянин.

Незадолго до этого стало известно об уничтожении еще одного дрона, летевшего на столицу.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что на окраинах Тулы на фоне атаки беспилотников было слышно более десятка взрывов. Также взрывы и звуки пролета БПЛА слышали жители городов Алексин и Новомосковск.

Позже в Тульской области произошло массовое отключение электроснабжения, блэкаут коснулся Алексина и Тулы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.