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В трех российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Череповец ввели ограничения
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Череповец после полуночи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отметил он.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Ярославля. Аэропорт Нижнекамска в Татарстане возобновил свою работу.

Накануне в Пулково пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях принимают рейсы в качестве запасного. При этом обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется штатно.

Это произошло на фоне атак десятков дронов на регионы России. Как заявили в Минобороны РФ, за семь часов по территории страны пытался ударить 51 украинский беспилотник. Целью шести из них был Московский регион.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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