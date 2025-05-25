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За семь часов Россию атаковал 51 дрон

Минобороны: за семь часов над Россией уничтожили 51 беспилотник
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российское Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что за семь часов территорию РФ атаковал 51 украинский беспилотник.

В ведомстве рассказали, что речь идет о налетах дронов с 13:00 до 20:00. Больше всего БПЛА (21) сбили в небе над Курской областью. Орловскую и Тульскую область атаковало примерно одинаковое количество беспилотников — 12 и 11 соответственно. В налете на Московский регион участвовали шесть дронов, а в Калужской области ликвидировали один БПЛА.

До этого агентство Reuters заявило, что прошлой ночью ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет. В результате были ранены десятки мирных жителей, а по меньшей мере 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Reuters называет эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия, но отмечает, что во время других ударов пострадавших было больше.

Ранее спецпредставитель Трампа показал Киев после взрывов и потребовал прекратить «позорные» удары по Украине.

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