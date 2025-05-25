Аэропорт Ярославля ограничил свою работу

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославля (Туношна)», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:10 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

Кроме того, в Пулково пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях принимают рейсы в качестве запасного. При этом обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется штатно.

Это произошло на фоне атак десятков дронов на регионы России. Как заявили в Минобороны РФ, с 13:00 до 20:00 по территории страны пытался ударить 51 украинский беспилотник. Целью шести из них был Московский регион.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.