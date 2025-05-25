В аэропорту Шереметьево на 15 минут вводились временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево на 15 минут. Об этом свидетельствует информации в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ограничения в Шереметьево действовали с 2:20 мск по 2:35 мск.

До этого аэропорты Домодедово и Жуковский не принимали самолеты в течение полутора часов.

24 мая в Калуге приостанавливалась работа аэропорта Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Утром в Грабцево тоже вводили временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Они действовали с 04:45 на фоне опасности атак вражеских беспилотников в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской и Воронежской областях. В 8:00 аэропорт Грабцево вернулся к работе.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.