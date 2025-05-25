В Жуковском объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Там подчеркнули, что режим был введен в 16:20 мск.

В публикации отмечается, что в текущие сутки опасность БПЛА объявляется на территории Жуковского во второй раз.

Также режим ограничений на прилет и отправку самолетов вводился в целях безопасности в расположенном на территории городского округа одноименном аэропорту.

Накануне в МЧС заявили, что опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили на территории Рязанской области.

До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.