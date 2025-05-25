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Аэропорты Москвы и Подмосковья приостановили работу

В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 16:53. Как уточняется в публикации, аэропорты приостановили работу, чтобы обеспечить безопасность полетов. Экипажи лайнеров и сотрудники воздушных гаваней делают для этого все возможное.

До этого в подмосковном Жуковском объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. За последние сутки он вводится уже во второй раз.

Прошлой ночью аэропорты Жуковский и Домодедово дважды переставали принимать и отправлять самолеты. А рано утром на несколько часов ограничения вводились во Внуково.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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