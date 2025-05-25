В двух аэропортах РФ сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорты Внуково и Грабцево, расположенные в Москве и Калуге соответственно, возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, московский аэропорт начал принимать и отправлять самолеты в 5:11 мск. Ограничения на работу, введенные в калужском аэропорту, отменили в 5:50 мск.

«На 7:00 мск аэропорты Московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — уточняется в заявлении.

В нем подчеркивается, что в период действия ограничений семи самолетам пришлось «уйти» на запасные аэродромы. При этом четыре воздушных судна уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.

Ночью 25 мая в Москве дважды вводили ограничения на работу аэропорта Внуково. В первый раз воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в период с 1:17 до 3:20 мск. В 4:43 мск аэропорт вновь приостановил работу.

Ограничения на работу аэропорта в Калуге, в свою очередь, были введены вечером 24 мая в 21:45 мск. Причиной послужила необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее министерство транспорта РФ и Росавиация усилили наблюдение за московскими аэропортами.