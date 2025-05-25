Домодедово и Жуковский второй раз за ночь приостановили работу

Жуковский и Домодедово второй раз за ночь перестали принимать и отправлять рейсы

Столичные аэропорты Жуковский и Домодедово второй раз за ночь перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения носят временный характер и введены с 2:00.

В первый раз работу этих воздушных гаваней приостанавливали в 23:35. Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Ограничения оставались в силе на протяжении полутора часов — до 01:05.

До этого в Калуге приостановили работу Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Введенные меры все еще действуют.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.