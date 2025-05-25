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Водитель заснял крупный пожар в торговом центре в Подмосковье

Водитель снял на видео крупный пожар в ТЦ в подмосковном Королеве
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Telegram-канал «МЫТИЩИ | КОРОЛЁВ ОНЛАЙН»

В подмосковном Королеве начался крупный крупный пожар в торговом центре. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Свидетель заснял произошедшее на видео.

«Горит ТЦ «Пионер» на улице Дзержинского — окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. Загорелись строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся и на третий этаж», — говорится в публикации.

Baza напоминает, что накануне в «Пионере» уже был пожар, но гораздо меньше.

До этого в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина.

«В районе улицы Пушкина, д.2 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации Дептранса.

Ранее во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара.

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