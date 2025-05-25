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В деревне под Раменским загорелись два ангара

МЧС Подмосковья: в деревне Рыболово под Раменским загорелись два ангара
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Прокуратура Московской области

В деревне Рыболово в Раменском городском округе Подмосковья загорелись два ангара. Об этом сообщило МЧС Подмосковья в своем Telegram-канале.

«В деревне Рыболово горят два вплотную стоящие друг к другу ангара, площадь устанавливается. На месте сосредотачиваются силы и средства в количестве 79  человек и 17 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Позднее стало известно, что пожар уже локализован на площади 1,6 тыс. кв. м. Сейчас на месте происшествия остаются 42 сотрудника и семь единиц техники.

25 апреля в Раменском произошел пожар на территории мясокомбината. Спасатели установили, что огонь охватил склад торгового оборудования. Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В операции по ликвидации огня были задействованы 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Раменским.

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