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Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 (мск) введены в аэропорту Калуга», — написал он.

В нескольких регионах России в данный момент действует опасность атаки БПЛА. Опасность атаки дронами введена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской, Воронежской областях.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Ранее Минобороны России показало видео с поднятием российского флага в Торском.

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