Грузинский певец осквернил российский флаг на концерте

Грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил флаг России на концерте в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. Об этом пишут РИА Новости.

На видеозаписи, которую опубликовали зрители, музыкант сначала бросил флаг на пол, после чего положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

По данным агентства, Гецадзе размещает свои композиции на российских музыкальных площадках.

24 мая иерей Русской православной церкви Павел Островский заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман из-за нерешительности соотечественников: «То денег нет, то мама не разрешает… Реально какая-то овощебаза с триколором, люди, которые вместо ответственности выбирают барбершопы и качалки».

Слова Островского вызвали волну критики. Так, военкор Юрий Котенок назвал его высказывания оскорбительными, а председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о недопустимости оскорблений в адрес граждан РФ и пренебрежения к российскому флагу.

Позже Островский принес публичные извинения. По его словам, он «не хотел оскорбить флаг своей страны» и задеть чьи-то чувства.

До этого в Обнинске двое подростков растоптали флаг с георгиевской лентой, который был размещен на одном из домов. После этого управление СК по Калужской области решило проверить законность получения гражданства РФ родителями школьников, которых задержали за осквернение символа воинской славы России.

Ранее неизвестный оставил в гипермаркете флаг РФ с оскорблениями на украинском языке.