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«Барбершопы и качалки»: в РПЦ объяснили, почему россиянки выходят замуж за мусульман

Иерей Островский связал браки россиянок с мусульманами с пассивностью мужчин
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«Откровенно с Татаркой»/RuTube

Настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский, заявил в эфире радио Sputnik, что российские женщины все чаще заключают браки с мусульманами. По его мнению, это связано с нежеланием соотечественников создавать семьи.

«Мужчины находят множество причин: то денег нет, то работа, то мама не разрешает. Получается «овощебаза с триколором» — люди, которые вместо ответственности выбирают барбершопы и качалки», — пояснил священнослужитель.

Однако позиция Островского вызвала критику. Военкор Юрий Котенок назвал его высказывания оскорбительными.

«Обобщать всех мужчин, особенно в условиях СВО, где они демонстрируют героизм, — недопустимо», — отметил он.

11 февраля Островский заявил, что воспитание патриотизма связано с православием. Священнослужитель рассказал, как развивает традицию скаутского движения — формата «воскресной школы» при храме в Нахабино. Воспитанники учатся не только самостоятельно справляться с бытовыми задачами в походе, но и постигают азы православия. По словам отца Павла, такая традиция существовала в храме еще во времена первого настоятеля, отца Георгия.

Ранее «Царьград» поддержал священника Островского в критике учебника по «Семьеведению».

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