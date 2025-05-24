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Иерей РПЦ извинился за сравнение российских мужчин с «овощебазой с триколором»

Иерей РПЦ Островский извинился за сравнение российских мужчин с овощами
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«Откровенно с Татаркой»/RuTube

Иерей Русской православной церкви Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, принес публичные извинения за фразу «овощебаза с триколором», которой он ранее охарактеризовал российских мужчин. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Хочу извиниться за слова про триколор. Они вырвались в эмоциональном порыве, и я не хотел оскорбить флаг своей страны. Моя цель была обратить внимание на проблему, а не задеть чьи-то чувства», — написал священнослужитель.

В субботу Островский заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман из-за нерешительности соотечественников: «То денег нет, то мама не разрешает… Реально какая-то овощебаза с триколором, люди, которые вместо ответственности выбирают барбершопы и качалки». Это сравнение вызвало волну критики со стороны общества, в том числе со стороны военкора Юрия Котенка, назвавшего высказывание оскорбительным.

Ранее в РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность.

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