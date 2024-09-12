Неизвестный оставил флаг РФ с оскорбительной надписью в гипермаркете

Неизвестный подбросил в гипермаркет в Сестрорецке флаг России с оскорбительной надписью. Об этом написала газета «Фонтанка».

О находке сообщил в полицию сотрудник аналитики службы безопасности крупной сети гипермаркетов. Он сообщил, что нашел на товарной полке российский флаг, на который была нанесена оскорбительная надпись на украинском языке. Позже сотрудники проверили камеру наблюдения и увидели, как около 10:30 11 сентября к магазину подошел темноволосый мужчина на вид не старше 30 лет и оставил полотнище с надписью «При входе, пожалуйста, вытирайте ноги».

После инцидента полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над государственным флагом.

Накануне в Нефтекамске подростки справили нужду возле мемориала воинам-интернационалистам. По данным СМИ, все случилось в местном парке Победы. На видео попал момент, как подростки под одобрительные возгласы и аплодисменты сверстницы справили нужду на БТР-80, который расположен возле мемориала, посвященного воинам-интернационалистам.

Ранее сочинку, которая осквернила Вечный огонь сжиганием мусорных пакетов, заставили работать.