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В Госдуме осудили сравнение российских мужчин с «овощебазой с триколором»

Депутат Останина назвала оскорбительными слова священника о русских мужчинах
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина резко раскритиковала высказывание иерея Павла Островского, назвавшего российских мужчин «овощебазой с триколором». Свою позицию она изложила в Telegram-канале «Новости с Останиной», подчеркнув недопустимость оскорблений в адрес граждан и государственной символики.

Она отметила, что, будучи сторонницей восстановления советской символики, все же считает недопустимым пренебрежение к действующему триколору. Останина также выразила недоумение, как подобные заявления сочетаются с декларируемой защитой семьи и традиций.

«Будет ли реакция на оскорбительные высказывания в адрес мужчин и флага России со стороны уполномоченных лиц и общества?» — задалась вопросом депутат.

Ранее Островский, объясняя рост браков россиянок с иностранцами, заявил, что российские мужчины «тянут с предложениями, как овощебаза с триколором». После волны критики он извинился, назвав свои слова эмоциональной реакцией.

Ранее «Царьград» поддержал священника Островского в критике учебника по «Семьеведению».

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