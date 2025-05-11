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СК проверит выдачу гражданства РФ родителям детей, растоптавших георгиевскую ленту

СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту
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Telegram-канал «ЧП Обнинск»

В Обнинске проверят законность получения гражданства РФ родителями школьников, которых задержали за осквернение символа воинской славы России. Об этом сообщает в своем Telegram-канале управление СК по Калужской области.

В ведомстве рассказали, что родители несовершеннолетних недавно получили российское гражданство. Основания для этого проверят в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Накануне стало известно, что в Обнинске двое подростков растоптали флаг с георгиевской лентой, который был размещен на одном из домов. Управление СК по региону организовало проверку по факту произошедшего. Там подтвердили, что личности правонарушителей установлены и следователи работают с ними и их родителями. В ведомстве отметили, что действия школьников могут попасть под ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести»).

Ранее полиция Киева задержала пенсионерку из-за пилотки с красной звездой.

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