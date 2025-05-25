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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве 25-26 мая ожидается жара до 30 градусов и выше
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве 25 и 26 мая будет действовать «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за жары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Судя по прогнозам синоптиков, в Москве с 16:00 до 19:00 25 мая и с 16:00 до 20:00 26 мая ожидается сильная жара. В эти периоды температура воздуха будет подниматься до 30 градусов и выше.

В МЧС посоветовали москвичам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. 25 и 26 мая горожанам также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что 25 мая в Москве ожидается аномальное тепло до +29°C. Специалист отметил, что погода будет преимущественно без осадков.

При этом в ночь на понедельник температура может опуститься до +12°С, сообщил Гидрометцентр. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет немногим меньше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде в июне.

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