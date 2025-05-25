Москвичей предупредили об аномальной жаре

Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается аномальное тепло до +29°C

Аномальное тепло до +29°C ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что погода будет преимущественно без осадков.

В Гидрометцентре добавили, что в ночь на понедельник температура может опуститься до +12°С. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет немногим меньше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье 25 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29°С. В ночь на 26 мая столбики термометров могут опуститься до отметки +9°С.

До этого Леус сообщил, что 22 мая в Москве наступило метеорологическое лето. Об этом свидетельствуют среднесуточная температура воздуха, превысившая отметку в +15°C, и благоприятные прогнозы на ближайшие пять–шесть дней. Как рассказал эксперт погоды, в текущем году метеорологическое лето в столице стартовало на четыре дня раньше климатических сроков.

Ранее жителям Москвы и области рассказали о погоде в июне.