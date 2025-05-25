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Москвичам пообещали жаркую погоду 25 мая

Гидрометцентр: небольшая облачность и до +29°С ожидается в Москве 25 мая
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Maxim Shemetov/Reuters

Небольшая облачность и температура до +29°С прогнозируются в Москве в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Небольшая облачность. Без осадков», — говорится на сайте.

В Гидрометцентре добавили, что в ночь на понедельник температура может опуститься до +12°С.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет немногим меньше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье 25 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29°С. В ночь на 26 мая столбики термометров могут опуститься до отметки +9°С.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 мая в Москве наступило метеорологическое лето. Об этом свидетельствуют среднесуточная температура воздуха, превысившая отметку в +15°C, и благоприятные прогнозы на ближайшие пять–шесть дней. Как рассказал эксперт погоды, в текущем году метеорологическое лето в столице стартовало на четыре дня раньше климатических сроков.

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