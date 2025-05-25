Москвичей предупредили о 30-градусной жаре 25 и 26 мая

МЧС: 25 и 26 мая в Москве ожидается жара до +30°C

В Москве 25 и 26 мая ожидается жаркая погода, столбики термометров поднимутся до +30°C. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

«В связи с жаркой погодой рекомендуем вам: надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, по возможности держаться в тени», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в этот период горожанам также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 25 мая в Москве ожидается аномальное тепло до +29°C. Специалист отметил, что погода будет преимущественно без осадков.

До этого Гидрометцентр сообщили, что в ночь на 26 мая температура может опуститься до +12°С. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет немногим меньше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителям Москвы и области рассказали о погоде в июне.