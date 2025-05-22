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Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне

Синоптик Тишковец: летом в Московском регионе будет комфортная погода
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Максим Блинов/РИА Новости

Этим летом в Москве и Подмосковье погода будет комфортной, сильной жары ждать не стоит. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с агентством «Москва».

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%», — сказал специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на ближайших выходных в центре Европейской России ожидается летняя погода. Он уточнил, что воздух прогреется до +21–26°С, ночью температура не опустится ниже 10°С. Однако синоптик отметил, что нельзя быть уверенными в сохранении такой погоды до конца месяца.

17 мая Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году. По его словам, зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

По сломам синоптика, зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Ранее россиян предупредили о переносе открытия купального сезона в Сочи и Крыму.

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