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В Госдуме анонсировали начало строительства многоквартирных деревянных домов

Депутат Кошелев: многоквартирные деревянные дома появятся в РФ в течение года
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Александр Гальперин/РИА Новости

Строительство деревянных многоквартирных домов начнут в России в течение года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Сейчас проходят, буквально в это время, испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов. Я думаю, что у нас, примерно в течение года, уже начнут достаточно активно реализовываться проекты», — сказал депутат.

Кошелев добавил, что на первых этапах высота таких зданий будет составлять до пяти этажей. При этом деревянные многоквартирные дома уже прошли испытания на сейсмоустойчивость, отметил парламентарий.

В апреле президент России Владимир Путин рассказал о развитии строительства экологичных деревянных домов в стране. По словам главы государства, власти РФ и дальше будут поддерживать отечественный бизнес в сфере деревопереработки, чтобы российские компании «отвечали на внутренний спрос».

Ранее россияне назвали преимущества деревянных домов.

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