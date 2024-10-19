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Россияне назвали преимущества деревянных домов

Россияне выбирают деревянные дома за экологичность, эстетику и тепло

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АРХИWOOD

Главным плюсом деревянных домов россияне назвали экологичность — за это качество высказалось 46%. Это показало исследование АРХИWOOD, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 30,8% опрошенных выбрали эстетику — именно за внешний вид благородное дерево предпочитают другим строительным материалам. Эстетика деревянных домов делит одно место с теплоизоляцией, ее также отметили 30,8%. За быстроту строительства из дерева высказались 28,8% респондентов.

Говоря о возможных недостатках деревянных домов, 65,8% в первую очередь вспоминают о пожароопасности. Необходимость постоянного ухода беспокоит 38,9% участников опроса, а еще 30,3% задумались бы об устойчивость своего деревянного дома к вредителям. За долговечность жилья из дерева волнуются 23,4% россиян, а еще 19,1% не уверены в хорошей звукоизоляции.

«Результаты опроса показали нам, что в России все еще сохраняются устаревшие или ошибочные стереотипы о деревянном строительстве. Например, о пожароопасности деревянного дома, хотя дерево — наиболее огнестойкий материал из всех, что мы знаем и используем в современном строительстве. Современные пропитки и способы обработки дерева делают его более устойчивым к вредителям, долговечным и надежным материалом», — комментирует директор московского представительства ООО «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD/HONKA)АРХИWOOD Александр Львовский.

В оценке примерной стоимости деревянного дома большинство (33,3%) затруднились с ответом. В том, что деревянный дом обойдется при строительстве дешевле других вариантов, уверены 24,7%.

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