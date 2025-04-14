Путин рассказал о развитии строительства экологичных домов в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством рассказал о развитии строительства экологичных деревянных домов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, власти РФ и дальше будут поддерживать отечественный бизнес в сфере деревопереработки, чтобы российские компании «отвечали на внутренний спрос», а также продолжали осваивать такое перспективное и востребованное направление, как выпуск комплектов для строительства экологичных комфортных деревянных домов.

10 апреля Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко сказал, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Также президент подчеркнул необходимость активной информационной работы с населением по разъяснению текущей ситуации на рынке недвижимости, включая вопросы ипотечного кредитования.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.