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В столичном аэропорту ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Внуково
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В столичном аэропорту Внуково временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:17 мск введены в аэропорту Внуково», — сообщил он.

Незадолго до этого Кореняко сообщал, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово также временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения действовали с 23:35.

В аэропортах Иваново, Тамбова, Калуги, Ярославля и Костромы также приостанавливали прием и отправку самолетов. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи лайнеров принимали все необходимые меры для выполнения поставленной задачи.

22 мая Росавиация сообщала, что на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву более 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов: было задержано более 160 вылетов.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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