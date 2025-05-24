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Сыну убитой в Казани женщины окажут психологическую поддержку

Омбудсмен Волынец: психологи помогут трехлетнему сыну убитой в Казани женщины
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Трехлетний сын убитой в Казани женщины получит психологическую помощь. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Ребенок, который пережил подобную трагедию, нуждается в особой поддержке и помощи. В данном случае это и помощь психологов, поэтому мы обязательно будем рядом и постараемся сделать все, чтобы максимально облегчить страдания и горе ребенка, потерявшего мать», — сказала она.

По ее словам, сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице.

24 мая в Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги и нанесении травм трехлетнему ребенку, задержали сотрудники правоохранительных органов в Казани. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого Mash Iptash сообщил, что в жилом комплексе «Волжская гавань» иностранец перерезал горло жене в день рождения сына. По предварительной информации, причиной убийства могла быть ревность. Подозреваемый в течение четырех часов находился на балконе пятого этажа, угрожая самоубийством. Его задержали после переговоров с психологами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство).

Погибшая 34-летняя женщина работала директором спортивной школы «Вдохновение» и была удостоена награды «Отличник физической культуры и спорта Татарстана».

Сестра убитой рассказала ТАСС, что подозреваемый в убийстве мужчина — турок, с которым женщина находилась в процессе развода.

Ранее азербайджанец убил 16-летнюю девушку, которая требовала жениться на ней.

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