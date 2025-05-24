Mash Iptash: иностранец перерезал горло жене в день рождения сына из-за ревности

В жилом комплексе «Волжская гавань» в Казани иностранец перерезал горло жене в день рождения сына, сообщает Mash Iptash.

По предварительной информации, причиной убийства могла быть ревность. Сейчас мужчина стоит на краю окна жилого комплекса, психологи ведут с ним переговоры на английском языке.

Telegram-канал «Казань на максималках» опубликовал видео с места происшествия, которое сняли очевидцы. На нем видно, что под окном иностранца собрались люди.

Mash Iptash отмечает, что после нападения на супругу иностранец мог причинить вред трехлетнему ребенку. В настоящее время мальчик находится в детской городской больнице с синяками и ссадинами.

Уточняется, что 34-летняя убитая была директором и тренером казанской спортшколы «Вдохновение». Она была награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Ранее во Владивостоке полицейский избил бывшую жену, когда приехал за ребенком.