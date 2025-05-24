В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и нападении на ребенка

SHOT: в Казани задержали мужчину, зарезавшего жену и ранившего ребенка

Мужчину, подозреваемого в убийстве супруги и нанесении травм трехлетнему ребенку, задержали сотрудники правоохранительных органов в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, инцидент произошел в жилом комплексе «Волжская гавань». Подозреваемый в течение четырех часов находился на балконе пятого этажа, угрожая самоубийством. Его задержали после переговоров с психологами. Ребенок с синяками и ссадинами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Погибшая, 34-летняя женщина, работала директором спортивной школы «Вдохновение» и была удостоена награды «Отличник физической культуры и спорта Татарстана». Предполагаемой причиной преступления называют ревность.

Ранее во Владивостоке полицейский избил бывшую жену, когда приехал за ребенком.