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Азербайджанец убил 16-летнюю девушку, которая требовала жениться на ней

В Азербайджане юноша расправился с 16-летней девушкой и сбросил ее тело в реку
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Depositphotos

В Азербайджане сын влиятельного бизнесмена убил свою несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает 1news.az.

Тело 16-летней Нураны Алекперовой нашли 20 мая в реке Кура. В убийстве девушки заподозрили ее гражданского мужа, Сеидрасула Талыбова, незадолго о трагедии она ссорилась с ним, настаивая на официальной регистрации брака, но тот отказался, ссылаясь на наличие религиозного брака (кабин). Также Талыбов заявил Алекперовой, что может выгнать ее на улицу, и ему за это ничего не будет.

Тогда девушка уехала к отцу в родной город. Сеидрасул и его отец Мирмовсум Талыбов пытались вернуть ее, но родители девушки не соглашались. Тогда Талыбов напомнил отцу Нураны про долг, дал один день на погашение и уехал. После этого Талыбов младший все же забрал девушку в свой дом в Сабирабаде. Далее он расправился с ней и избавился от тела.

Известно, что семья Талыбовых известна в Сабирабаде как одна из влиятельных сейидских семей, занимающаяся строительным бизнесом.

Ранее индиец убил жену, спрятал ее тело и оправдывал запах тем, что «в квартире сдохла крыса».

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